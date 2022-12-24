Под Тюменью в ДТП погиб житель Свердловской области

Под Тюмень в результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2115. Фото: скриншот видео из группы "ЧС Тюмень".

Вечером 23 декабря в Тюменской области произошло очередной ДТП со смертельным исходом. На трассе Тюмень — Каменка лоб в лоб столкнулись автомобили Opel и ВАЗ-2115.

После ДТП отечественное авто загорелось, водитель погиб. В Opel пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, о том, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария, в которой погибли 4 человека, в том числе 15-летний подросток.

Прокуратур Тюменской области взял расследование дела на особый контроль. Еще одна смертельная авария произошла на трассе Тюмень — Омск. Там погиб водитель легкового автомобиля, врезавшегося в большегруз.

Все три ДТП произошли в результате выезда одного из автомобилей на встречную полосу.