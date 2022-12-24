Тюменский губернатор исполнит две детские мечты с «Ёлки желаний»

Александр Моор исполнит две детские мечты. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор принял участие в проекте «Ёлка желаний». Во время пребывания в Москве губернатор Тюменской области сорвал с ёлки две открытки.

- Кто из нас в детстве не мечтал о подарке на Новый год? Мы писали письма Деду Морозу и ждали 31 декабря, считали дни на календаре. Эмоции, которые мы испытали в детстве, получив заветный подарок, остаются с нами на всю жизнь, - рассказал Александр Моор.

В открытках, которые сорвал тюменский губернатор оказались желания Даниила из Запорожской области и Михаила из Тюменской области. Мечты обоих ребят связаны со спортом. 9-летний Даниил мечтает о спортивном костюме, а 7-летний Миша — о футбольных гетрах и бутсах.

Александр Моор пообещал в ближайшее время исполнить детские мечты.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, о том, что на пешеходной улице Дзержинского в областном центре тоже появилась ёлка желаний. Каждый тюменец может принять участие в этом проекте и исполнить детские мечты. Также можно зайти на сайт и принять участие в благотворительном проекте.