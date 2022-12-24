Кем нужно работать в Тюмени, чтобы получать больше 100 тысяч рублей в месяц

Кто в Тюмени получает больше всех.

Самыми высокими зарплатами в Тюменской области по-прежнему могут похвастаться сотрудники сферы добычи нефти и газа. Добытчики в среднем по региону зарабатывали 172 тыс. 264 рубля в месяц. Это почти в три раза больше средней по Тюменской области.

Несколько меньше зарабатывали работники химического производства: 148 тыс. рублей в месяц. 143 тыс. 717 рублей – у тех, кто предоставлял услуги в области добычи полезных ископаемых. Такие статистические данные приводит «Вслух.ру».

На предприятиях, не связанных напрямую с нефтегазовым сектором экономики, зарплаты ниже. Но и тут можно встретить специалистов с зарплатой выше 100 тысяч.

Работники, занятые на производстве машин и оборудования получают в среднем 138 тыс. 078 рублей. 132 тыс. 763 рубля – у участников научных исследований и разработок. 120 тыс. 504 рубля в месяц платили работникам воздушного транспорта.

По данным на 1 октября среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 59 тыс. 223 рубля.

Самыми доходными для жителей оказались июнь (63 тыс. 025 руб.) и июль (64 тыс. 176 руб.). По сравнению с тем же периодом прошлого года зарплата выросла на 9,5%.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, о том, что лишь 17% тюменцев почувствовали повышение зарплаты в 2022 году.