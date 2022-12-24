Тюменцам предлагают стать тайными сантами для бездомных животных. Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени.

Тюменцам предлагают поучаствовать в благотворительном проекте «Тайный Санта для животных», который будет проходить до 29 декабря в мультицентре «Моя территория».

Можно выбрать понравившихся питомцев из фонда «Потеряшки» и отправить им подарки. Фотографии подопечных проекта «Путь домой» разместили на ёлке, которую установили в «Моей территории». Чтобы не мучиться с выбором — можно посмотреть в сообществе проекта в социальной сети ВКонтакте чек-лист необходимых вещей для четвероногих друзей.

Или можно самостоятельно принести подарки на улицу Ванцетти, 1 и передать их администратору. Команда «Моей территории» доставит их к Новому году.

Все участники получат праздничные открытки, выполненные из переработанных материалов.

— Ребята из проекта «Путь домой» занимаются важным делом: помогают животным, которые лишены любви, заботы и других привычных вещей. В это предпраздничное время мы рады присоединиться к их инициативе и рассказать жителям нашего региона о том, как важно помогать четвероногим друзьям и проявлять доброту, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра «Моя территория».

В 2022 году проект «Путь домой» стал победителем конкурса студенческих инициатив «Моя идея» от мультицентра «Моя территория» и помог 20 бездомным животным найти ответственных и любящих хозяев.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что тюменцы отдали на благотворительность более 200 килограммов одежды, обуви и игрушек.