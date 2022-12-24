В Тюмени мужчина из ревности убил собутыльника арматурой

В Тюмени мужчина убил собутыльника арматурой Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени задержали 39-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 43-летнего собутыльника. По версии следствия в ночь на 22 декабря текущего года во время распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного по улице Волгоградской, мужчины поссорились из-за того, что более молодой мужчина приревновал свою супругу к старшему.

Ссора переросла в драку, ревнивец схватил арматуру и стал бить знакомого по голове. Избитый скончался на месте.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Теперь ему грозит уголовное наказание по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы, сейчас проводят сбор доказательств по делу для направления в суд.

Подозреваемый в убийстве мужчина заключен под стражу.

Днём ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала об идентичном случае на улице Ставропольской. Там, в ходе совместного распития спиртного один тюменец, помоложе, избил своего старшего приятеля руками до такой степени, что тот скончался.