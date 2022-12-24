Тюменцам рассказали, стоит ли использовать «бабушкины» методы при лечении ОРВИ

При признаках болезни обращайтесь за медицинской помощью. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области начало зимы выдалось непростым: количество болеющих ОРВИ и гриппом выросло до таких значений, что пришлось закрывать школы на карантин, а в поликлиниках выросли очереди из нуждающихся в помощи врача.

Тем не менее при первых симптомах болезни нужно обратиться за помощью медиков, а не лечиться самостоятельно.

- Мы приверженцы доказательной медицины, ссылаемся на авторитетные источники и свой врачебный опыт, но в практике, конечно, встречаются самые интересные вопросы от пациентов, – говорит врач-кардиолог высшей категории Тюменского кардиологического научного центра Галина Веселина.

Врач прокомментировала способы домашнего самолечения при вирусных заболеваниях. По мнению Галины Веселиной ванна с горчицей для ног - не поможет. Особенно, если болезнь уже началась. Эффективность этого метода не доказана.

Не поможет и «дышание над картошкой». При некоторых ЛОР-заболеваниях такое лечение может усугубить течение болезни и привести к осложнениям.

Фитонциды, содержащиеся в чесноке, действительно могут помочь в борьбе с некоторыми вирусами, вызывающими ОРВИ. Но действуют они очень короткое время. А ходить постоянно с чесноком во рту невозможно. Не стоит засовывать дольки чеснока в нос, неизвестно, что будет с вирусами, но к ожогу слизистой такое «лечение» точно может привести.

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