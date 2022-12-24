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НовостиЗдоровье24 декабря 2022 7:02

Тюменцам рассказали, стоит ли использовать «бабушкины» методы при лечении ОРВИ

Не стоит дышать над картошкой при насморке
Иван Литвинов
При признаках болезни обращайтесь за медицинской помощью.

При признаках болезни обращайтесь за медицинской помощью.

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области начало зимы выдалось непростым: количество болеющих ОРВИ и гриппом выросло до таких значений, что пришлось закрывать школы на карантин, а в поликлиниках выросли очереди из нуждающихся в помощи врача.

Тем не менее при первых симптомах болезни нужно обратиться за помощью медиков, а не лечиться самостоятельно.

- Мы приверженцы доказательной медицины, ссылаемся на авторитетные источники и свой врачебный опыт, но в практике, конечно, встречаются самые интересные вопросы от пациентов, – говорит врач-кардиолог высшей категории Тюменского кардиологического научного центра Галина Веселина.

Врач прокомментировала способы домашнего самолечения при вирусных заболеваниях. По мнению Галины Веселиной ванна с горчицей для ног - не поможет. Особенно, если болезнь уже началась. Эффективность этого метода не доказана.

Не поможет и «дышание над картошкой». При некоторых ЛОР-заболеваниях такое лечение может усугубить течение болезни и привести к осложнениям.

Фитонциды, содержащиеся в чесноке, действительно могут помочь в борьбе с некоторыми вирусами, вызывающими ОРВИ. Но действуют они очень короткое время. А ходить постоянно с чесноком во рту невозможно. Не стоит засовывать дольки чеснока в нос, неизвестно, что будет с вирусами, но к ожогу слизистой такое «лечение» точно может привести.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, как правильно проветривать помещение.