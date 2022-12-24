Тюменцам рассказали нужно ли проветривать квартиру зимой

Тюменцам посоветовали проветривать окно.

В тюменском Роспотребнадзоре рассказали о том, как правильно проветривать помещение и почему это важнее аргументов о том, что вы «отапливаете улицу».

По мнению специалистов, граждане, которые запускают в квартиру свежий воздух только тогда, когда становится душно, могут испытывать кислородное голодание, головные боли, чувство усталости с раннего утра. Следствие малой насыщенности помещение кислородом — снижение работоспособности, и даже обострение хронических заболеваний.

- Свежий воздух понижает концентрацию пыли в комнате, снижает количество вредных микроорганизмов и в принципе является хорошей профилактикой появления плесени. Кроме того, свежий воздух позволяет восстановить баланс влажности в помещении и сделать температуру воздуха более комфортной, - цитирует специалистов Роспотребнадзора «Тюменская область сегодня».

Оптимальная температура в помещении – 20-22 градуса, максимальный допустимая – 24 градуса. При этом стоит следить и за влажностью воздуха, нормальный показатель 45-50%, но строго не ниже 30%.

Есть рекомендации у Роспотребнадзора и по правилам проветривания. Самое верное решение быстро проветрить квартиру полностью открыв окно на 5-10 минут. Температура в помещении довольно быстро вернется к комфортной, но воздух будет насыщенным кислородом.

Медленное проветривание, когда окна приоткрыты на щёлку — это причина сквозняков. Кроме того, такой способ не насытит квартиру кислородов, но выстудит помещение.

Проветривать квартиру рекомендуется не реже двух-трех раз в день, и обязательно — перед сном.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что Тюменские врачи просят жителей не пропускать диспансеризацию и профосмотры.