В тюменском медгороде провели уникальную операцию по реконструкции лица пациентки

В Тюмени провели уникальную операцию по восстановлению челюсти пациентки. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени хирурги Медгорода выполнили уникальную операцию. Женщине, у которой из-за остеосаркомы была деформирована челюсть, сделали 3D-протез.

Тюменка наблюдается в Медицинском городе с 2019 года. Остеосаркома верхней челюсти встречается в 9% случаев из всех злокачественных новообразований костей. Чтобы уменьшить опухоль, пациентке провели несколько курсов химиотерапии.

- Успешно пройденный курс химиотерапии позволил осуществить реконструктивно-пластическую операцию, которая не только избавила пациентку от опухоли, но и уберегла от возможных осложнений, что могли образоваться из-за прорастания злокачественного новообразования в соседние органы, — рассказала Динара Вонтлая, заведующая отделением органов головы и шеи Медгорода.

В ходе операции, которая длилась 13 часов, хирурги-онкологи восстанавливали пациентке поврежденную злокачественными клетками челюсть. Для этого был разработан и изготовлен 3D-протез по индивидуальными меркам пациентки.

Специалисты шаг за шагом реконструировали лицо пациентки. 3D-протез, установленный на место поврежденных участков, позволил избежать выраженной деформации лицевого отдела черепа и смещения глазного яблока. Кроме того хирургам удалось спасти зрение пациентки, избежать выраженной деформации лица, трудностей с глотанием и дыханием, при этом минимизировав эстетические потери облика женщины.

После хирургического лечения пациентка быстро пошла на поправку, в скором времени женщина вернется к прежнему образу жизни.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что тюменские хирурги поставили на место кишечник 80-летней пациентке.