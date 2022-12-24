В Тюмени на экранах города появились милые послания

Фото: мультицентр "Контора Пароходства".

С 23 по 29 декабря тюменцы увидят добрые послания на разных экранах города. Акция проходит в рамках новогоднего проекта «Дарю».

Экраны с трансляцией запущены по адресам: Республики, 61 и 155а, 50 лет ВЛКСМ 46, Герцена, 94, Орджоникидзе 63а, 50 лет Октября, 14, Первомайская, 100 м до ж/д вокзала, в районе пересечения с Товарным шоссе. А также на экране «Тюмень каток» около мультицентра «Контора пароходства».

— Каждый день у нас есть то, за что можно быть благодарным. Но мы не всегда это замечаем, так бывает. Наша команда решила сочинить милые и добрые послания, которые подарят веру во что-то светлое и хорошее, а также укажут, что иногда счастье заключается в самых простых и базовых вещах. Так важно иметь и сохранять опору внутри себя, ведь если хочешь поддерживать других, ты сам должен держаться прямо, — поделилась Юлия Саначина, руководитель мультицентра «Контора пароходства».

Так, молодежные команды Тюмени и области подготовили разные активности, чтобы напомнить о том, как важно быть благодарным себе и окружающим.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в Тюмени откроют самый большой каток на набережной Туры.