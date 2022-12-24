До конца года тюменский ХК «Рубин» сыграет еще два матча чемпионата ВХЛ

Тюменские хоккеисты примут участие в турнире в Белоруссии. Фото: Предоставлено "КП"

Тюменским хоккеистам перед новым годом предстоит сыграть еще несколько ответственных матчей. 28 и 30 декабря ХК «Рубин» сыграет с «Динам СПБ» и «СКА-Нева». В этом сезоне тюменцы уже встречались с хоккеистами из северной столицы. «Рубин» одолел «Динамо СПб» со счетом 5:1, а вот «СКА-Неве» уступил в овертайме - 1:2.

На данный момент «Рубин» провел 34 матча из 50-ти, набрав 46 очков. Сейчас команда на 7 строчке турнирной таблицы. На счету тюменцев 19 побед, в том числе 14 в основное время, 15 проигрышей, из них в основное время – семь.

«Динамо СПб» набрал 43 очка, «СКА-Нева» - 39.

Все три команды претендуют на выход в плей-офф, который состоится в феврале.

Однако, еще до последних матчей года в рамках ВХЛ тюменская команда примет участие в турнире в Белоруссии.

- Турнир в Беларуси станет эмоциональной разгрузкой для команды, - передает слова главного тренера «Рубина» Дениса Ячменева Вслух.ру.

Турнир пройдёт 24 и 25 декабря в белорусском Жлобине. Турнир проводят федерация хоккея России и федерация хоккея Беларуси совместно с Всероссийской хоккейной лигой.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что ХК «Рубин» сыграет с сильнейшими командами в рамках выездных поединков.