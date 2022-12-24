В Тюмени 24 декабря 2022 года ожидается плюсовая температура

В Тюмени ожидается плюсовая температура.

В большинстве районов Тюменской области днём 24 декабря ожидается плюсовая температура. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура -4-9, местами до -14. Днём небольшие осадки преимущественно мокрый снег, местами гололёд, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура +1...-4 градуса.

Прогноз погоды на 24 декабря. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

24 декабря (11 декабря по старому стилю) день Данилы и Луки. Он же — Никонов день.

В старину в этот день с раннего утра каждый трудился в поте лица: мужчины латали дыры в доме, чистили двор и даже делали горки из снега и льда для детворы, а женщины убирали, стирали и готовили различные блюда, чтобы вечером накормить своих мужей вкусностями. А молодежь загадывала в этот день желание при помощи яблоневого дерева. Ребята отламывали ветку, просили у Всевышнего о самом сокровенном и оставляли ветку в стакане. Если она зацветет, то желание точно испортится.

В этот день зажигали лампадку, как бы прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть, отогнать нечистые силы.

Считалось, что пока солнце по золотой лестнице не сходило на землю — ведьмы с мётлами летали, вихри снеговые поднимали.