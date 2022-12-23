В Тюмени пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Щербакова

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Тюмени. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на улице Щербакова столкнулись у светофора сразу 4 автомобиля. Как пояснили в пресс-службе тюменского ГИБДД «Опель Астра» въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в «Шевроле», затем «Шевроле» в «Мицубиси», а «Мицубиси» отбросило под «Газель».

В ДТП пострадала пассажирка «Опеля», её госпитализировали в больницу. 37-летний водитель, ее брат, был пьян, показания алкотестера - 1, 36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом тюменец никогда не имел, а перед тем, как сесть за руль — пил до 4 часов утра.

Автоинспекторы полка ДПС предприняли все меры, чтобы как можно быстрее освободить проезжую часть от последствий ДТП и обеспечить беспрепятственный проезд для тюменцев.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что в Тюменской области в выходные пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.

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Утром 23 декабря на дорогах Тюменской области 5 человек погибли за 1 час.