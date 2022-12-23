В Тюменской области в выходные пройдут сплошные проверки на трезвость

В Тюменской области пройдут сплошные проверки на трезвость. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Уже сегодня они проходят в Тюменском районе, а завтра, 24 декабря – в областном центре.

В проверках примут участие не только госавтоинспекторы, но и кинологи со служебными собаками.

– Проблема пьяного вождения остается актуальной. Даже в сложных погодных и дорожных условиях водители грубо нарушают ПДД, садясь за руль транспорта под воздействием алкоголя или наркотиков, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В эти выходные дни рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей пройдут во всех городах и районах Тюменской области.

Госавтоинспекция призывает жителей области не оставаться равнодушным, сообщать о фактах пьяного и неадекватного вождения по телефонам: 102, 112 , 8 (3452) 29-12-10.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в результате аварии погибли 4 человека. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень – Омск. В обоих случаях легковые автомобили, выехавшие на встречку, столкнулись с большегрузами.