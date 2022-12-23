В Тюменской области не вводили запрет на новогодние мероприятия

Новогодние праздники в Тюменской области никто не отменял.

В Тюменской области нет никакого централизованного решения о запрете на проведение праздничных мероприятий, связанных с Новым годом. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Ранее стало известно, что в Тюменском районе муниципальным учреждениям культуры были даны рекомендации не проводить развлекательные и увеселительные мероприятия для взрослых.

В администрации района посчитали некорректным по отношению к семьям мобилизованных граждан проводить сейчас дискотеки и шоу. Приветствуется другой формат досуга – более камерный, эмоционально сдержанный.

При этом в самой Тюмени идут активные приготовления к новогодним торжествам.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 26 декабря в областном центре торжественно зажгут самую высокую ёлку региона. Событие можно будет увидеть в прямом эфире. Высота главной ёлки – 28 метров.

В новогодние дни синоптики прогнозируют теплую погоду. Гисметео обещает 31 декабря -7...- 14 градусов, 1 января – -5...- 11 градусов.

До Нового года осталось 9 дней.