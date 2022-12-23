В Тюменской области 10 призывников отправились на альтернативную службу

Осенний призыв почти завершён в Тюменской области.

В Тюменской области перевыполнен план осеннего призыва на срочную службу. Об этом рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков

По предварительным итогам осеннего призыва, в Тюменской области будут призваны около 1 600 человек.

– Мероприятия призыва выполняются в плановом порядке, несмотря на то, что призыв был ограничен двумя месяцами (вместо обычных трех). Команды убыли во все виды и рода Вооруженных сил РФ. На альтернативную службу по представленным заявкам убыли 10 человек, – рассказал Алексей Куличков.

Призывная кампания завершится 30 декабря. Тогда станут известны окончательные цифры.

– Военнослужащие по призыву не попадают в зону проведения СВО. Они находятся в воинских частях России, но на присоединенных территориях их нет, – сказал военный комиссар Тюменской области.

Решение о планируемом изменении возраста новобранцев пока не принято. Никаких нормативно-правовых актов о том, что в армию начнут призывать молодых людей старше 21 года, как ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, пока нет.

Алексей Куличков пообещал рассказать об изменениях, как только о них станет известно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что осенний призыв пройдет с 1 ноября и продлится до 31 декабря 2022 года.