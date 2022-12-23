В Тюмени рассказали, как будут работать автобусы в новогодние выходные

В Тюмени транспорт в новогодние выходные будет работать по графику воскресных дней. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени весь городской транспорт будет работать в выходные. 31 декабря 2022 года автобусы будут курсировать по графику обычного режима.

– 1 января 2023 года – по графикам воскресных дней с расширенными интервалами движения и сохраненными утренними и вечерними рейсами. Со 2 по 8 января 2023 года включительно – по графикам воскресных дней, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Получить подробную справочную информацию о работе общественного транспорта, информацию о расписании движения, прогнозе прибытия автобуса на остановку, в том числе посредством интерактивной карты, на которой можно просматривать маршрут в режиме онлайн и следить за движением автобусов, возможно по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» http://www.tgt72.ru или в мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android и iOS «Тюменский транспорт».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в областном центре изменят график движения маршрута № 80 в связи с необходимостью подстроить его под пассажиров.