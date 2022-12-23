В Тюмени скорректируют движение на маршруте № 80

В Тюмени могут изменить маршруты автобусов, чтобы подстроить под пассажиров. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени специалисты «Тюменьгортранса» продолжают изучать загруженность автобусов на маршрутах. После жалоб пассажиров наполняемость автобусов изучали на маршруте № 80. Транспортники работали на остановке «Администрация Тюменского района», с которой автобусы направляются в сторону центра города.

– В ходе утреннего мониторинга было установлено, что на трех рейсах маршрута, следующих в город в 6.40, 6.50, 7.00, автобусы были загружены. А те, что отправлялись в 7.10, 7.20, 7.30, имели среднюю или низкую наполняемость, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

По словам заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Дениса Квитко, с учетом полученной информации в ближайшее время будет скорректировано расписание на этом маршруте, что позволит перераспределить нагрузку на утренних рейсах.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в областном центре проверяют наполняемость транспорта на маршруте № 31 в утренние и вечерние часы. Мониторинг проводят на разных остановках и в разное время.