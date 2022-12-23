На трассе Тюмень – Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

На трассе Тюмень - Омск лобовое столкновение. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Из-за смертельного ДТП ограничено движение на 70-м километре автодороги Тюмень – Омск. Автоинспекторы регулируют движение вручную, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта по федеральной трассе.

На 70-м километре автодороги Тюмень – Омск столкнулись «Шевроле Авео» и большегруз «Мерседес». Предварительно, «Шевроле» выехал на встречную полосу при совершении обгона. Удар был такой силы, что у машины оторвало колесо и вырвало двигатель.

– Большегруз протащил «Шевроле» несколько десятков метров, только после того полностью остановился. Водитель «Шевроле» погиб. Его личность устанавливается, – сообщили в пресс-службе тюменской ГИБДД.

Водитель легкового авто погиб. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Движение на автодороге осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме. Будьте внимательны на трассах! Сбавьте скорость!

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП погибли 4 человека. Там также столкнулись легковой автомобиль и большегруз. По предварительным данным, «Хёндэ» резко выехал на встречную полосу. Возможно, водитель уснул за рулем.