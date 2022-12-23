Двое тюменцев украли чугунный забор офиса управляющей компании

Тюменцы украли забор офиса управляющей компании. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Два тюменца ночью пытались украсть чугунный забор возле здания управляющей компании, чтобы сдать его на металлолом. Однако охранник это увидел и позвонил в полицию.

Неудачливых металлодобытчиков, 1988 и 1996 годов рождения, задержали. Оказалось, что за несколько недель до этого они уже проделывали трюк с тем же самым забором. Тогда, воспользовавшись чугунной трубой, они сняли восемь секций забора, частями погрузили их в такси и отвезли в пункт приема металла.

Когда деньги были благополучно пропиты, джентльмены удачи решили вернуться к тому же зданию и повторить трюк. Ночью тюменцы сняли еще несколько секций забора, и в этот момент приехали полицейские.

Общая сумма ущерба составила более 174 000 рублей. Часть украденного забора вернули управляющей компании.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Мужчины пока гуляют на свободе, имея на руках обязательства о явке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как тюменец украл у 87-летней соседки стиральную машину, пока она спала.