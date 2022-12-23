В Тюмени перед Новым годом подорожала посуточная аренда

В Тюмени подорожали посуточные квартиры.

Перед Новым годом тюменские арендодатели взвинчивают стоимость аренды жилья. При этом большинство квартир уже забронированы на 31 декабря – 1 января.

В начале декабря снять 1-комнатную квартиру или студию в Тюмени можно было по цене в среднем от 1,5 до 2 тысяч рублей за сутки в зависимости от района города. Сейчас оптимальные цены – 1 800 – 2 500 тысячи рублей за одни сутки.

Стоимость аренды квартир на новогоднюю ночь в среднем составляет 4 – 5 тысяч рублей за сутки, при этом в большинстве предложений стоит условие о минимальной оплате за двое суток проживания.

Арендовать на сутки дом также стало значительно дороже: размер суточной оплаты с начала декабря изменился в среднем с 4 до 6 тысяч рублей. Новогодние ночи в посуточно сдающихся домах также забронированы, судя по объявлениям на известном сайте.

Для тех, кто готов изрядно потратиться на праздники, сдаются и отдельно стоящие особняки. Например, двухэтажный дом на улице Тополиной площадью 560 квадратных метров можно снять за 40 тысяч рублей в сутки, а коттедж в дачном товариществе «Верхнеборское» – за 37 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правде» – Тюмень» рассказывала, что стоимость квадратного метра жилья в областном центре превысила 117 тысяч рублей.