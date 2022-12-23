В Тюмени 24 декабря откроется резиденция Деда Мороза

Фото: соцсети.

В администрации Тюмени сообщили об открытии резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Дед Мороз начнёт принимать гостей завтра, 24 декабря в 13.30.

Резиденция будет открыта с 24 декабря до 8 января с 14.00 до 19.00. Там можно будет сфотографироваться с волшебником и рассказать ему о своих желаниях.

В администрации города рекомендовали гостям резиденции одеваться теплее, так как на площади можно также посетить ледовый городок, горки и интерактивные площадки. Рядом установлен экран для трансляции новогодних поздравлений и мультфильмов, анонсирования праздничных мероприятий.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что главную ёлку Тюмени откроют 26 декабря в 18 часов. Событие можно будет увидеть в прямом эфире. Высота главной ёлки – 28 метров. Это самая большая ёлка в регионе.

Глава города Руслан Кухарук пообещал горожанам ряд сюрпризов на новогодних улицах Тюмени.

Читайте также в «Комсомольской правде» – Тюмень»: 300 детей побывали на новогодней ёлке главы города. Мероприятие прошло 21 декабря в музейном комплексе им. И. Я. Словцова.