В Тюмени три человека пострадали в массовом ДТП с участием пяти автомобилей

В Тюмени столкнулись 5 автомобилей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени вечером 22 декабря на перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы столкнулись 5 автомобилей. Автопобоище случилось вчера в десятом часу вечера, столкнулись "БМВ", "Хендэ Акцент", "Тойота", "Хендэ Солярис" и "Рено Дастер".

Как сообщили в пресс-службе тюменского ГИБДД, по предварительным данным, аварию спровоцировал 36-летний водитель "БМВ", который не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу.

Три человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате аварии пострадали три человека: 41-летняя пассажирка "БМВ", 19-летняя пассажирка "Хендэ Акцент" и 33-летняя водитель "Хендэ Солярис".

Выяснилось также, что 20-летний водитель "Хендэ Акцент" не имеет права управления транспортом. Теперь ему грозит штраф, автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

По предварительным данным аварию спровоцировал водитель БМВ. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Из-за аварии на улице Дружбы было ограничено движение на нескольких полосах.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала об ухудшении дорожной обстановки на федеральных трассах региона. В Тюменской области метель, плохая видимость. Водителей попросили быть внимательнее на дорогах, а новичкам рекомендовали оставаться дома.