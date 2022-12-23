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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 5:16

В Тюмени три человека пострадали в массовом ДТП с участием пяти автомобилей

Автомобильное побоище произошло вечером 22 декабря
Иван Литвинов
В Тюмени столкнулись 5 автомобилей.

В Тюмени столкнулись 5 автомобилей.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени вечером 22 декабря на перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы столкнулись 5 автомобилей. Автопобоище случилось вчера в десятом часу вечера, столкнулись "БМВ", "Хендэ Акцент", "Тойота", "Хендэ Солярис" и "Рено Дастер".

Как сообщили в пресс-службе тюменского ГИБДД, по предварительным данным, аварию спровоцировал 36-летний водитель "БМВ", который не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу.

Три человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени.

Три человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате аварии пострадали три человека: 41-летняя пассажирка "БМВ", 19-летняя пассажирка "Хендэ Акцент" и 33-летняя водитель "Хендэ Солярис".

Выяснилось также, что 20-летний водитель "Хендэ Акцент" не имеет права управления транспортом. Теперь ему грозит штраф, автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

По предварительным данным аварию спровоцировал водитель БМВ.

По предварительным данным аварию спровоцировал водитель БМВ.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Из-за аварии на улице Дружбы было ограничено движение на нескольких полосах.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала об ухудшении дорожной обстановки на федеральных трассах региона. В Тюменской области метель, плохая видимость. Водителей попросили быть внимательнее на дорогах, а новичкам рекомендовали оставаться дома.