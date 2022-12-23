В Тюмень из госпиталя вернулся Герой России Рустам Сайфуллин

В Тюмень вернется Герой россии Рустам Сайфуллин. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменец Рустам Сайфуллин во время выполнения боевой задачи в зоне СВО потерял ногу, но остался на боевом посту. После ранения полковник попал в столичный госпиталь, где проходил реабилитацию.

– Настоящий командир с несгибаемой волей. Виделся с ним несколько дней назад в госпитале в Москве. До сих пор под впечатлением от встречи. Посидели, хорошо пообщались. Потрясающий характер. Уникальные истории про мужество и силу наших солдат, их героизм и смекалку. Рустам с гордостью рассказывает о своём полке, об инженерных решениях на поле боя, – рассказал о встрече с Рустамом Сайфуллиным губернатор Тюменской области Александр Моор.

Александр Моор встретился с Рустамом Сайфуллиным. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Несмотря на тяжёлое ранение, полковник Сайфуллин рвётся обратно на службу. Кроме того, по словам Александра Моора, он помогает другим раненым, вдохновляет их бороться и жить. Рустам регулярно занимается в спортзале.

– Глядя на него – сильного, неунывающего кадрового офицера, понимаешь, что наша армия непобедима, что дух русского воина не сломить! Новогодние праздники наш земляк планирует провести дома с родными. Тюменская область гордится героем! – написал Александр Моор в своём телеграм-канале.

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