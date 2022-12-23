В Тюменской области на дорогах сложная обстановка из-за метели

В Тюменской области сложная обстановка на федеральных трассах. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области на федеральной трассе Тюмень – Омск сложились неблагоприятные условия: резкий ветер, ухудшение видимости, возможны перемёты на трассе.

Не лучше ситуация и на трассе Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.

В пресс-службе тюменского ГИБДД рекомендовали водителям новичкам отложить дальние поездки, а опытным водителям не спешить и избегать обгонов.

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