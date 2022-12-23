Где в Тюмени купить квартиру со своей террасой

Фото: Андрей Рядькин.

Компания «Скандиа» строит дома в зеленых районах города, где уже сформирована удобная инфраструктура, а природные пейзажи можно наблюдать во время прогулки у дома. Такой выбор локации позволяет сформировать гармоничную среду для жизни, объединив городской комфорт и природный ландшафт.

Дома в гармонии с природой в черте города

Квартал «Скандиа. В Комарово» – современные и уютные дома в стиле неоклассицизма. Жители начнут получать ключи от своих квартир в феврале 2023 года.

Квартал располагается между поселками Комарово и Дударево и состоит из трех домов переменной этажности – от 7 до 17 этажей. Благодаря такому решению высота домов не будет давить, а естественный свет будет попадать во двор в течение всего дня.

Фото: Предоставлено из архива ООО "СЗ"СКАНДИА.КОМАРОВО".

Для безопасности детей двор отделен от проезжей части: там есть детские игровые и спортивные площадки, территория для прогулок. По периметру квартала, а также на первых этажах и в лифтах, ведется видеонаблюдение. Сами квартиры спланированы максимально эффективно – с просторными кухнями-гостиными. Высота потолков в квартирах 2,7 метра. На первом и последнем этажах высота увеличена до 2,9 – 3 метров.

Квартал «Скандиа. Комарово Парк» – это шесть домов переменной этажности. Первая очередь будет состоять из двух домов от 5 до 17 этажей и многоуровневого паркинга. Планируемый срок сдачи – второй квартал 2024 года.

Предоставлено из архива ООО "СЗ"СКАНДИА.КОМАРОВО".

Квартал расположился в развивающемся районе Комарово Парк, между Червишевским и Московским трактами. Удобные развязки позволят быстро добраться до нужного места в любом конце города.

Архитектура проекта основана на принципах минимализма, практичности и сдержанности. Основными цветами фасада выбраны светлые и нейтральные оттенки, которые всегда будут актуальны и помогут избежать визуального шума. Фактурность и архитектурный облик будет сформирован за счет игры света и тени на выступающих элементах фасада – балконах и лоджиях. Увеличенная высота последних этажей завершит и придаст целостный, гармоничный вид домам.

Внутренняя территория двора будет зонирована по возрастам: для детей предусмотрены игровые площадки с развивающими элементами, для взрослых и подростков будут смонтированы места для отдыха со скамейками и гамаками. Особенностью благоустройства станет пешеходный бульвар. Здесь появится многофункциональная площадка со спортивными и игровыми активностями, лаундж-зоны для отдыха, батуты и лабиринт, которые будут интересны детям и взрослым всех возрастов – каждый найдет для себя занятие по душе.

Еще один проект от компании «Скандиа» – Квартал «Скандиа. У Озера». Это уютный квартал из 4-этажных домов в скандинавском стиле. В прошлом году заселились первые 9 домов квартала, а в настоящее время началось строительство третьей очереди, состоящей из 11 домов. Окончание строительства первых домов запланировано на второй квартал 2024 года. На текущий момент в новой очереди открыты продажи квартир в первых двух домах. Представлены планировки от 24 до 134 кв. метров.

Фото: Андрей Рядькин.

Во всех проектах на первом этаже предусмотрены квартиры с террасами и отдельным входом через придомовую территорию. Здесь можно организовать место отдыха для всей семьи, оформить сад или организовать площадку для игр с детьми.

Летом пространство на террасе можно использовать для досуга и отдыха. На террасе можно устраивать пикники, читать или заниматься спортом. Детям понравится играть в песочнице или качаться на качелях прямо на террасе.

Зимой терраса – место для игр в снежки и лепки снеговиков. Здесь можно установить елку и украсить ее к Новому году.

Во всех квартирах предусмотрена кухня-гостиная, ниши под шкаф-купе в прихожей для экономии пространства. На выбор представлены квартиры с теплыми или холодными лоджиями, французскими балконами. Отсутствие длинных коридоров позволит грамотно разместить необходимую мебель, а большая площадь остекления наполнит квартиру естественным светом.

С чего начать

Познакомиться с компанией «Скандиа» можно на официальном сайте scandia.life или по телефону 50-80-10.

Понравившуюся квартиру можно приобрести в ипотеку или рассрочку.

В проекте «Скандиа. В Комарово Парк» действует ставка 0,01% и 1,01% от ВТБ (ПАО) на период строительства дома.

Приобрести квартиру в любом проекте можно в ипотеку от ПАО Сбер по специальным ставкам 3% («Семейная») или 4% («Господдержка») годовых с первоначальным взносом от 10%. Данная ставка действует на весь период кредитования. Воспользоваться программой можно до конца 2022 года.

Как с нами связаться

Отдел продаж «Скандиа. В Комарово»: ул. Закалужская, 21/1.

Отдел продаж «Скандиа. У Озера»: ул. Алексея Сергиенко, 9, телефон +7 (3452) 50-80-10, сайт проекта: scandia.life, больше новостей в телеграм-канале: scandia_company

Застройщик «Скандиа. В Комарово»: ООО «СЗ «СКАНДИА. КОМАРОВО». Проектная декларация: наш.дом.рф.

Застройщик «Скандиа. В Комарово Парк»: ООО «СЗ «СКАНДИА. КОМАРОВО ПАРК». Проектная декларация: наш.дом.рф.

Застройщик «Скандиа. У Озера»: ООО «СЗ «СКАНДИА У ОЗЕРА». Проектная декларация: наш.дом.рф.

Продажи осуществляются по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». На правах рекламы.

«Программа Господдержки»

Процентная ставка в рублях РФ в размере 1,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г. по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на сайте scandia.life. Сумма кредита – до 6 млн руб. Первый взнос – от 15%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. При отсутствии комплексного страхования ставка по кредиту увеличивается на 1%. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш.дом.рф.

«Семейная»

Процентная ставка в рублях РФ в размере 0,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г. по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на сайте scandia.life. Сумма кредита – до 6 млн руб. Первый взнос – от 15%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. При отсутствии комплексного страхования ставка по кредиту увеличивается на 1%. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш.дом.рф.

Ставка от 3% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера банка: ООО «Скандиа» при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.

При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – до 12 000 000 руб. (при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) и до 6 000 000 руб. (при покупке жилья в других регионах). Валюта – рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 01.12.2022 по 30.12.2022 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях – на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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