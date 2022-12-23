Прямой авиарейс из Тюмени в Нижний Новгород запустят в январе 2023 года

Прямой авиарейс свяжет Тюмень и Нижний Новгород Фото: Предоставлено "КП"

В 2023 году из Нижнего Новгорода в Тюмень можно будет добраться прямым рейсом. Первый полёт запланировали на 5 января. Рейсы по этому направлению будут осуществлять два раза в неделю, в четверг и воскресенье.

Самолет вылетает из Нижнего Новгорода в 00:10, прибытие в Тюмень - в 4:30. Обратно самолет вылетит уже через час, в 5:30.

Тюмень стала восьмым городом, куда будут летать самолеты авиакомпании «Икар».

В январе появятся и новые рейсы из тюменского аэропорта Рощино: с 8 января горожане могут улететь в Новокузнецк и Барнаул. Перевозить пассажиров будет авиакомпания «Ютейр».

Самолет будет вылетать из аэропорта Рощино по воскресеньям в 6.25. А обратно – в 12.20. Стоимость билетов составляет от 3 955 рублей.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, о том, что в аэропорту Рощино по случаю открытия рейса Тюмень – Астана устроили торжество в казахском стиле.

А ранее, 25 ноября, из Тюмени вылетел первый прямой рейс в Дубай. Время вылета – в пятом часу утра. Время в пути – пять часов пять минут.

Самые дешевые авиабилеты обойдутся желающим отдохнуть в ОАЭ в сумму от 15 647 рублей.