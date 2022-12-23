В Тюмени на улице Пермякова путепровод украсили стрит-артом

В Тюмени появились "Ледяные опоры". Фото: "Контора пароходства".

В Тюмени уличный художник Андрей Снег украсил путепровод на улице Пермякова стрит-артом «Ледяные опор». Название тем актуальнее, что художнику приходилось трудиться даже в 30-градусные морозы.

- Мне кажется, что на образе заснеженной и суровой зимы держится наша идентичность. Холодные зимы формируют сибирский стержень. Именно об этом моя работа. Я наносил разметку в 30-градусные морозы и, естественно, у меня просто деревенели, дубели пальцы. Но это не останавливало. Главное — одеться так, чтобы было комфортно, – рассказал Андрей Снег.

Автор ранее уже делал другие стрит-арты на улицах Тюмени. За последние два года он создал арт «ДТП — добро, тепло, поддержка» на улице Холодильной и работу «Долбежка» на улице Мельникайте.

Стрит-арт создан в рамках проекта «Морфология улиц», который проходит в Тюмени уже в пятый раз.«Ледяные опоры» курировала руководитель «Конторы пароходства» Юлия Саначина.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, о том, что в рамках «Морфологии улиц» на тюменской набережной появились Иванушка и Конёк-Горбунок.