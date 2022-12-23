В Тюмени 23 декабря 2022 года будет тепло и облачно

В Тюмени 23 декабря резко потеплеет.

В Тюмени 23 декабря 2022 года ожидается облачность, небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, метель. Температура воздуха ночью -17… -22 градуса, местами до -27, к утру потепление, днем температура поднимется -3 градусов. В Ялуторовске днём -1...-2 градуса, в Увате днём -7...-9 градусов.

Прогноз погоды на 23 декабря 2022 года. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 23 декабря (10 декабря по старому стилю) День Мины Красноречивого.

Считается, что святой Мина обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что мученик не только исцеляет зрение, но и «снимает» с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду - от лжи.

Символично, что именно на святого Мину начинает прибывать день. По этому поводу люди говорили: «Со святого Мины - тьма нас мимо».

По народным приметам в этот день ясное небо без облаков — к похолоданию; луна красноватого цвета — к ветру; ветер разносит сухой снег — лето будет засушливым; дует юго-западный ветер — предстоит потепление; ночью чистое небо и яркие звёзды — грянет мороз; звёзды на ночном небе кажутся очень маленькими — к снегопаду.