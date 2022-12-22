В Тюмени на улице Дружбы столкнулись 5 автомобилей

В Тюмени столкнулись несколько автомобилей. Фото: скриншот видео из паблика "ЧС Тюмень".

В Тюмени массовая автомобильная авария произошла в районе развязки улиц Мельникайте и Дружбы. По словам очевидцев там столкнулись 5 или 6 автомобилей. На кадрах видеозаписи, появившейся в социальных сетях, хорошо видно, что один из пострадавших автомобилей - BMW.

Обстоятельства аварии неизвестны, информации о пострадавших также пока нет. Авария случилась около 22 часов.

Подробности уточняются.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.