На мусоросортировочных заводах Тюменской области поставили стройки из вторсырья

В Тюмени на мусоросортировочном заводе поставили ёлку из пластиковых бутылок. Фото: ООО "ТЭО".

В Тюмени праздничные ели из ПЭТ-бутылок установили на мусоросортировочном заводе. Для их создания взяли материалы из твёрдых коммунальных отходов, которые поступают на завод с контейнерных площадок.

В этом году зелёных красавиц из ПЭТ-бутылок установили также на территории мусоросортировочных заводов Тобольска и Ишима. Яркие и необычные ёлочки будут приветливо встречать работников и посетителей заводов, экипажи мусоровозов, доставляющих сюда отходы, а также водителей, которые забирают с МСЗ уже готовое вторсырьё для перерабатывающих предприятий.

Фото: ООО "ТЭО".

После праздников, как и в прошлом году, инсталляции разберут и направят на вторичную переработку.

- То, что принято считать мусором можно и нужно использовать повторно. Например, в виде поделок и различных приспособлений или в качестве вторсырья для изготовления новых материалов. Ёлочки на мусоросортировочных заводах Тюменской области и работы участников нашего новогоднего детского конкурса – как раз такой пример и повод задуматься об экологичности и бережном отношении к ресурсам, - рассказали в Тюменской экологическом объединении.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что в Тобольске рядом с мусоросортировочным заводом заметили краснокнижных птиц.