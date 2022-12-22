В Тюмени озвучили подробности гибели мужчины, которого придавила дверь на стройке

В Тюмени мужчину придавило упавшей дверью на стройке.

В трудовой инспекции Тюменской области посчитали летальный случай на стройке в микрорайоне «Тура-2» производственной травмой.

30 ноября директор компании ООО «Су 47» приехал посмотреть, как продвигается работа по устройству наружных сетей канализации на строительном объекте. Стройку дома осуществлял завод ЖБИ-3.

С 13.30 на объекте краном поднимали двери на 12-й этаж дома.

– Подъем груза осуществлялся в таре № 5, в которую укладывались три двери в заводской упаковке. В момент выравнивания при опускании тары с грузом картонная упаковка двери зацепила ограждение лоджии, дверь выпала из тары. В это время в опасной зоне погрузо-разгрузочных работ находились работники ООО «СУ 47»: генеральный директор, машинист экскаватора, монтажник, которые выполняли работы по демонтажу крышки канализационного колодца, – сообщили в трудовой инспекции.

Очевидцы несчастного случая подбежали к месту падения двери и обнаружили генерального директора «СУ 47» лежащим без движения под обломками двери. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы № 2 с травмой головы. Мужчина скончался.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ и отсутствие строительной каски на голове погибшего, также нарушение правил трудового распорядка и дисциплины труда. В трудовой инспекции считают, что руководство строительной компании не контролировало ход выполнения работы и соблюдение трудовой дисциплины.

Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении ООО «СУ 47» к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что погибшему было 68 лет.