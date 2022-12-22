В Тюмени перед Новым годом резко подорожали мандарины

Мандарины подорожали в Тюмени. Фото: Предоставлено "КП"

Перед Новым годом в магазинах Тюмени ожидаемо выросла стоимость мандаринов. В частных торговых точках один килограмм этих фруктов стоит до 300 рублей. На тюменских рынках стоимость одного килограмма доходит до 350 – 450 рублей.

Самым дорогим сортом мандаринов в Тюмени является Baby mandarine на ветке, отличающийся декоративным размером. Не менее дорого стоят мандарины с листочками: 1 килограмм – 450 рублей. Цена обычных мандаринов из Марокко – около 280 рублей.

В сетевых магазинах стоимость мандаринов пока не превышает 150 рублей за килограмм. Но ежегодно их цена возрастает с приближением Нового года. У большинства людей Новый год ассоциируется с мандаринами, оливье и бенгальскими огнями за праздничным столом в кругу семьи.

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