В Тюмени стоимость квадратного метра жилья выросла до 117 тысяч рублей

В Тюмени выросла стоимость квартир в новостройках. Фото: Предоставлено "КП"

Рынок недвижимости Тюмени делят между собой около 50 застройщиков, благодаря работе которых Тюмень активно расширяется во все стороны.

Разнообразие представленных вариантов жилья и скорость строительства многоквартирных домов характеризует рынок недвижимости Тюмени как очень привлекательный и для застройщиков, и для покупателей.

В конце ноября средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила 117 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель департамента новостроек агентства невидимости «Этажи» Юрий Петриков в рамках экспертной встречи, организованной Megatyumen.ru.

– Сейчас на территории областного центра строится около ста жилых комплексов. Это говорит о том, что город будет расширяться за счет новых игроков и новых предложений. Понижения стоимости за квадратный метр мы не прогнозируем. Тем более к границам начала 2022 года, – пояснил Юрий Петриков.

В январе 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляла 104 тысячи рублей за квадратный метр. С начала года сумма выросла на 13 тысяч рублей.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов высказал свои предположения относительно стоимости жилья в 2023 году.