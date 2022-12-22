Югорские энергетики завершили 70% работ на подстанции «Урай»

Фото: Наталья Юсупова, предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень".

В Югре «Россети Тюмень» завершили более 70% работ в рамках реконструкции высоковольтной подстанции «Урай». Энергообъект питает объекты ЛУКОЙЛа и более 42 тысяч человек. Общая стоимость инвестиционного проекта, который завершится в конце 2023 года, составляет более 440 млн рублей.

Энергетики выполнили замену 7 масляных выключателей 110 кВ на современные элегазовые. В следующем году основные мероприятия реконструкции пройдут на устройствах классом напряжения 35 кВ. Энергетики заменят 9 выключателей на вакуумные, обновят вторичное оборудование на общеподстанционном пункте управления и все силовые кабели.

Отметим, что для повышения наблюдаемости и управляемости подстанции специалисты увеличат объем информации, дистанционно передаваемой системой сбора и передачи данных в центр управления сетями.

Модернизация объекта повысит надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов Урая, местного аэропорта, нефтеперерабатывающего завода и цеха по транспортировке углеводородов.

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт ч. В состав группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний группы «Россети» – около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,3 тыс. МВА. В 2021 году отпуск электроэнергии из сети составил 52,2 млрд кВт*ч.

В состав компании входят 9 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.

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Контакты:

начальник департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень» Дмитрий Сидоренко, тел. (3462) 77-61-02, Sidorenko-DS@te.ru;

ведущий специалист пресс-службы департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень» Екатерина Мишина, тел.: (3462) 77-61-52, +7963-235-54-66, Mishina-EI@te.ru.