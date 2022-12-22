Россияне теряют интерес к фоторедакторам с искусственным интеллектом

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В популярном сервисе Lensa, который с помощью искусственного интеллекта генерирует портреты пользователей в различных стилях, резкое увеличение трафика произошло после появления новой версии фоторедактора, 21 ноября. Дневные значения трафика Lensa несколько дней подряд показывали рекордный рост. Россияне активно загружали в фоторедактор свои аватарки и меняли их в социальных сетях, получая с помощью сервиса портреты в классическом и футуристическом стиле. Lensa также успешно перерабатывает фотографии в карандашные наброски и другие техники.

Максимальные значения трафика в Lensa пришлись на 29 ноября, когда дневные значения в 20 раз превышали объемы фотографий, обрабатывавшихся в начале месяца, а количество уникальных пользователей было выше в шесть раз. Однако после этого показатели пошли на спад. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав трафик абонентов компании. Увлечение фоторедакторами с искусственным интеллектом оказалось временным, и уже в начале декабря трафик Lensa начал снижаться в среднем на 20% в сутки.

Несмотря на снижение интереса к Lensa, часть аудитории продолжает активно использовать сервис. Количество абонентом сотовой связи, использующих фоторедактор, вдвое выше, чем в начале ноября. Схожие показатели и у других программ, создающих графический контент. Трафик и число пользователей платформ Go Art и Fotor в ноябре оказался рекордным с начала 2022 года: объемы обрабатываемых данных увеличились на 80 – 90% по сравнению с показателями января – октября.