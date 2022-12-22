В Тюменской области будут судить мужчину, который застрелил двоих знакомых и ранил еще одного

В Тюменской области мужчина убил двоих собутыльников. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области направили в суд дело об убийстве двоих мужчин и ранении еще одного. По версии следственного отдела по городу Тобольску 23 августа 2022 года ранее судимый 42 - летний житель деревни Иземеть расстрелял своих знакомых, приплывших к нему на лодке.

Четверо жителей деревни Ишменева Тобольского района приплыли в деревню Иземеть. У своего знакомого на улице Речной они начали употреблять спиртные напитки. В какой-то момент в мужской компании произошёл конфликт: тогда хозяин дома достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых.

Ранение получил мужчина 1980 года рождения. Его позднее эвакуировали в Тобольск на вертолете. Еще двое мужчин 1988 и 1991 гг.р. от полученных травм скончались на месте происшествия, четвертому гостю удалось сбежать.

42-летнего сельчанина обвиняют сразу по нескольким статья УК РФ: п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) а также ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Обвиняемый находится под стражей. Следователи СКР провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев случившегося, назначили и провели необходимые судебные экспертизы.

Собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

«Комсомольская правда — Тюмень» писала, что в Тюменской области будут судить 35-летнего свердловчанина, который застрелил подчиненного и утопил тело в болоте.