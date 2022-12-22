АО «Транснефть-Сибирь» заменило вдольтрассовую линию электропередачи нефтепровода в ХМАО-Югре

Мероприятия по техперевооружению участка ВЛ позволили повысить надежность электроснабжения. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть-Сибирь» завершило работы по замене 15 км вдольтрассовой линии электропередачи ВЛ-10 кВ на участке магистрального нефтепровода (МН) Хомлогоры – Клин в зоне обслуживания Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. Цель – повышение надежности и обеспечение устойчивой работы системы электроснабжения оборудования и объектов линейной части МН.

В ходе работ по техперевооружению, которые проводились с февраля 2022 года, специалисты заменили два пункта контроля и управления на два трансформаторных и один автоматический пункт секционирования, обеспечивающий бесперебойное электроснабжение потребителей. Также были установлены 50 анкерных и 233 промежуточные опоры, применена полимерная подвесная изоляция.

Объекты ВЛ обеспечены двумя дизельными электростанциями в качестве резервного источника электроснабжения. Для защиты от грозового перенапряжения ВЛ оснащена длинно-искровыми разрядниками, а также смонтированы два молниеотвода высотой 31,7 м.

Новый участок вдольтрассовой линии электропередачи введен в эксплуатацию согласно графику и является завершающим этапом планомерной реконструкции ВЛ-10 кВ МН Холмогоры – Клин на участке от НПС «Сатарино» до подводного перехода через реку Иртыш общей протяженностью 160 км.

Реализованные мероприятия по техперевооружению участка ВЛ позволили повысить надежность электроснабжения оборудования телемеханики, связи, электрохимзащиты на участке нефтепровода МН Холмогоры – Клин, включая объекты узла береговых задвижек на подводном переходе трубопровода через реку Иртыш.

Замена участка ВЛ МН Холмогоры – Клин проведена в рамках программы технического перевооружения компании в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.