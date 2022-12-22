Тюменец при детях избил сожительницу руками и ногами, заподозрив в измене

Тюменец избил сожительницу. Фото: Предоставлено "КП"

Жителя Ярковского района приговорили к году колонии за избиение сожительницы.

В ночь на 26 июня 2022 года Андрей Х. распивал спиртное в компании возлюбленной. Позже сельчанке позвонила сестра, женщина вышла для разговора на улицу, а сожитель посчитал, что по телефону она разговаривает с любовниками. В ходе ссоры мужчина избил её, нанеся удары кулаком по лицу, а затем несколько раз пнув по руке.

Происходящее на камеру снимали дети, но на видеозаписи нет момента нанесения ударов. Затем мужчина продолжил избиение уже в детской комнате. Он пинал гражданку, она прикрывалась руками. На следующий день сельчанка обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом руки.

Андрей Х. свою вину признал лишь частично. По его словам, 25 июня 2022 года он приехал домой после отбытия ареста и по этому поводу употреблял спиртное вместе с сожительницей. Позже у них произошел конфликт, потерпевшая оскорбляла его нецензурной бранью, он не выдержал и нанес ей удары. По мнению гражданина, женщина сама его провоцировала. Мужчина считает, что травму его сожительница получила позднее, когда ходила на работу.

Через полтора месяца после этого инцидента Андрей Х. вновь избил сожительницу: схватив за волосы, он несколько раз ударил её кулаком по лицу.

Гражданин по месту жительства характеризуется отрицательно, состоит на учете у врача – психиатра-нарколога, имеет троих малолетних детей.

Суд лишил Андрея Х. свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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