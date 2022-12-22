Губернатор Тюменской области поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Губернатор Тюменской области поздравил энергетиков с праздником. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский губернатор отметил, что бесперебойная работа электростанций и сетей вносит значительный вклад в энергетическую безопасность страны, обеспечивает развитие экономики и, что самое главное, комфорт для людей.

«Современная энергосистема – важное условие инвестиционной привлекательности региона и залог социального благополучия земляков. Сегодня к отрасли предъявляются высокие требования. Качество и стабильность функционирования энергосистемы во многом зависит от модернизации энергоинфраструктуры, профессионализма и ответственности специалистов. Уверен, вы достойно справитесь с поставленными задачами», – говорится в поздравлении по случая Дня энергетика.

Губернатор поблагодарил энергетиков региона за труд, пожелал всем благополучия, а энергосистеме Тюменской области – стабильной и безаварийной работы.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что после нескольких аварий на электросетях региона заместитель губернатора области Вячеслав Вахрин поручил энергетикам совместно с департаментом ЖКХ разработать меры для обеспечения жителей электроэнергией в бесперебойном режиме.