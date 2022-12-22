В Тюменской области пьяный подросток устроил ДТП на улице

В Тюменской области госавтоинспекторы задержали пьяного подростка за рулём авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области госавтоинспекторы задержали двух подростков, катавшихся на родительских авто.

В поселке Богандинский инспекторы остановили ВАЗ-2115, за рулем которого находился десятиклассник. Машину школьник взял у матери без спроса. На место вызвали родительницу, подростка отправили домой, автомобиль эвакуировали.

В ночь на 22 декабря в Ишиме автоинспекторы заметили «Тойоту-Карина», съехавшую в сугроб на обочине на улицы Суворова. За рулем иномарки был 15-летний учащийся техникума. Машину подросток взял у отца, чтобы покататься по городу. Как оказалось, подросток был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В обоих случаях информация передана в отделы по делам несовершеннолетних для привлечения родителей подростков к ответственности.

ГИБДД призывает родителей контролировать нахождение детей в позднее время дома и их участие в дорожном движении в качестве водителей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области в результате ДТП погиб 7-летний ребенок.