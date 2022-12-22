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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:00

Тюменцы вступают в фиктивные браки с иностранцами за небольшое вознаграждение

Суд аннулирует такие брачные союзы
Иван Литвинов
В Тюмени мигранты платят за вступление в фиктивный брак

В Тюмени мигранты платят за вступление в фиктивный брак

Фото: Предоставлено "КП"

Двое жителей Тюмени заключили фиктивные браки с иностранцами. Каждый получил за штамп в паспорте и свидетельство о браке 10 тысяч рублей. Иностранные граждане на основании этих документов планировали получить гражданство России.

В прокуратуре Калининского округа Тюмени решили эти браки обнулить. А деньги, полученные тюменцами в качестве вознаграждения, взыскать в доход государства.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал 10 тысяч рублей с каждого в доход государства.

В пресс-службе прокуратуры не сообщают, какого пола и возраста граждане России, заключившие фиктивные браки.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что житель Кыргызстана после депортации сменил фамилию, имя и отчество, чтобы вернуться в Россию на заработки. Однако обман открылся, и мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.