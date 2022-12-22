Житель Кыргызстана после депортации сменил имя и приехал в Тюменскую область через Казахстан

Иностранец сменил имя, чтобы вернуться в Россию на заработки. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области вынесли приговор 29-летнему жителю Кыргызской Республики. Мужчину признали виновным в незаконном пересечении государственно границы России.

В мае 2018 года иностранца депортировали из России на основании решения районного суда Екатеринбурга и запретили въезд на 5 лет.

На родине, в Кыргызской Республике, мужчина изменил фамилию, имя и отчество, чтобы вновь вернуться в Россию на заработки.

– В апреле 2019 года обвиняемый, зная о наличии запрета на въезд в Российскую Федерацию, следуя автотранспортом с территории Республики Казахстан на территорию Казанского района, пересёк государственную границу Российской Федерации на участке автомобильной дороги Р-403 сообщением г. Ишим – Петропавловск, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2021 года мужчина вновь пересёк границу России на самолете из Бишкека в Пермь.

Суд приговорил иностранного гражданина к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что все ограничения для проезда границы Тюменской области с Казахстаном сняты.