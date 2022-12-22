ТИУ и «Газпромнефть-Заполярье» подписали соглашение о сотрудничестве

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Специалисты предприятия будут участвовать в учебном процессе в качестве лекторов и экспертов на профильных мероприятиях. Они также появятся в составе экзаменационных комиссий. А студенты вуза и многопрофильного колледжа ТИУ будут проходить производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Заинтересованность в таком сотрудничестве обоюдная. В рамках соглашения, которое подписали генеральный директор предприятия Владимир Крупеников и ректор Вероника Ефремова, сотрудники смогут повышать квалификацию в вузе.

Научно-практическая работа и подготовка новых кадров будут идти по таким направлениям, как эксплуатация газовой инфраструктуры, геология нефти и газа, геофизические методы исследования скважин и другие.

– Партнерство с Тюменским индустриальным университетом создает прочную базу для подготовки профессиональных кадров. Участие наших сотрудников в учебном процессе и возможность практики для студентов позволят предприятию принимать специалистов, полностью готовых к работе на наших проектах. Мы уделяем особое внимание совершенствованию технологий добычи нефти и обустройства месторождений, поэтому объединение нашего опыта и научного потенциала ТИУ также поможет нам решать масштабные отраслевые задачи, – сказал гендиректор предприятия Владимир Крупеников.

Сотрудничество партнеров позволит внедрять новые технологии при разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова считает, что студенты получат возможность реализовать свой потенциал в крупнейших проектах нефтегазовой отрасли.

– Эффективное партнерство с крупными корпорациями, во многом определяющими экономический профиль региона, является важной задачей нашего университета. Благодаря синергии науки, образования и производства мы сможем вместе достичь высоких результатов, – пояснила Вероника Ефремова.

Аналогичное соглашение у предприятия есть с Томским политехническим университетом, 12 выпускников которого уже получили работу в компании.