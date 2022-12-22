300 детей побывали на новогодней ёлке главы Тюмени

Тюменские дети побывали на ёлке главы города. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

300 подростков Тюмени, отличившихся в учебе и спорте, побывали на новогодней ёлке главы города, которая прошла 21 декабря в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Ребята поучаствовали в «Фабрике волшебства». Это новогодний практикум, состоящий из мастер-классов, интерактивных игр, где можно было узнать много нового, раскрасить новогоднюю игрушку «Конек-горбунок», нарисовать зимние узоры и поучаствовать в съемке различных видео.

В администрации Тюмени рассказали, что в предновогодние дни не забыли о семьях мобилизованных в зону СВО. 23 и 28 декабря дети из таких семей также побывают на главной городской Ёлке. Для них Тюменский цирк подготовил уникальное представление – цирковой проект всемирно известной династии Филатовых-Клыковых, которая на протяжении почти двух столетий работает с дикими и экзотическими животными. Перед началом представления для ребят тоже пройдут мастер-классы.

Дети поучаствовали в мастер-классах, где можно было раскрасить новогоднюю игрушку «Конек-горбунок» Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Представления на главной ёлке проходят при поддержке благотворительного фонда «Золотые ворота Сибири». А «Росводоканал Тюмень» приобрел для ребят билеты на спектакль Юрия Куклачева «Новогодняя сказка». Представление состоится 7 января.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что тюменские дети пообщались с Дедом Морозом из Великого Устюга.