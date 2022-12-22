Тюменские дети пообщались с Дедом Морозом из Великого Устюга

Тюменские дети пообщались с Дедом Морозом. Фото: Тюмень - наш дом

Тюмень приняла виртуальный привет от Деда Мороза: состоялась онлайн-пресс-конференция главного волшебника из Великого Устюга.

С тюменскими ребятишками Дед Мороз общался в компании телеведущего Егора Колыванова.

Собравшимся на пресс-конференцию юным журналистам Дед Мороз рассказал об их земляке Дане Беспалове:

– В свои 4 года он не только мужественно борется с серьёзной болезнью, но и радует маму своим талантом: мальчик очень любит строить домики из любых подручных средств. Я подарил ему настоящее жилище индейцев – вигвам, о котором малыш мечтал.

Вопросы от тюменских ребят сыпались на Дедушку как новогодний серпантин, и на каждый он ответил!

Дети верят в Деда Мороза.

– А я верю в детей! – сказал Дедушка. – В их чистое доброе сердце! Я точно знаю, что стать волшебником может каждый. Рецепт: одно доброе дело в день!

Дед Мороз ответил на вопросы детей на пресс-конференции. Фото: Тюмень - наш дом

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что на зимовку в Тюмень и Тобольск привезли огромных белых медведей от СУЭНКО. Светящиеся семейства провезли по улицам городов.