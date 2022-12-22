В Ишиме пройдет зимняя Никольская ярмарка

В Ишиме пройдет Никольская ярмарка. Фото: администрация Ишима.

В субботу, 24 декабря в Ишиме состоится традиционная новогодняя Никольская ярмарка. В этом году на участие в ней подали заявки более 80 товаропроизводителей. Как сообщили в администрации города помимо гостей из Абатского, Бердюжского, Сорокинского, Казанского, Голышмановского, Ишимского районов, а также из Тюмени и Омска. Свои товары выставляют и местные, ишимские предприятия и индивидуальные предприниматели.

Приобрести подарки, сувениры и продукты к новогоднему столу ишимцы и гости города смогут 24 декабря на территории, прилегающей к торговому центру «Рынок Никольский» со стороны ул. Луначарского, 68.

Торжественное открытие Зимней Никольской ярмарки в 10.00.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени в течение месяца будет проходить новогодняя ярмарка. По планам администрации областного центра активная торговля продлится до 15 января 2023 года. На улице Дзержинского установили домики, где могут разместиться тюменские ремесленники, народные мастера.