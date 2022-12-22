В Тюменской области естественный прирост населения составил всего 752 человека

В Тюменской области увеличивается рождаемость. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области с января по октябрь родился 14 881 человек, а умерли 14 129. Уровень смертности составил 10,9 промилле. Для сравнения — в Ямало-Ненецком автономнов округе этот показатель равняется 5,1 промилле, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 6,5 промилле.

По данным Тюменьстата естественный прирост населения за первые 10 месяцев года в Тюменской области составил всего 752 человека. Тем не менее эти цифры выглядят значительно более оптимистично, чем в 2021 года. Тогда за первые 10 месяцев года в регионе умерли 17 370 человек против 15 385 родившихся и естественный прирост населения был отрицательным (-1 985 человек) при коэффициенте смертности 13,5 промилле.

Также в регионе значительно увеличилось количество браков. За первые 10 месяцев года тюменцы зарегистрировали 10 386 браков против 9 288 за тот же период 2021 года.

Обратная ситуация с миграционными потоками. По данным Тюменьстата, за девять месяцев регион покинул 35 тыс. 581 житель. Переехали на территорию области 37 тысяч человек. В результате миграционный прирост населения составил две тысячи человек.

За такое же время в 2021 году Тюменскую область покинули 32 тысячи человек миграционная убыль населения в этом году ускорилась на 11%.

Из Тюменской области на ПМЖ в другие страны уехали 6,6 тысячи человек (2021 год – 2 тысячи человек). В другие регионы России уехали 28 902 человека.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что в регион приехал 291 иностранец из дальнего зарубежья.