В Тюмени 22 декабря 2022 года отключат два светофора

В Тюмени 22 декабря отключат 2 светофора. Фото: Предоставлено "КП"

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 22 декабря с 15.00 до 16.00 возможны отключения светофорных объектов:

- на пересечении ул. Чаплина и ул. Рабочей.

В Тюмени отключат светофор на пересечении улиц Чаплина и Рабочей. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- на пересечении ул. Рабочей и ул. Колхозной.

В Тюмени отключат светофор на пересечении улиц Рабочей и Колхозной. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.