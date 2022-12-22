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НовостиАвто22 декабря 2022 1:47

В Тюмени 22 декабря 2022 года отключат два светофора

Рассказываем, какие светофоры отключат в Тюмени 22 декабря
Иван Литвинов
В Тюмени 22 декабря отключат 2 светофора.

В Тюмени 22 декабря отключат 2 светофора.

Фото: Предоставлено "КП"

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 22 декабря с 15.00 до 16.00 возможны отключения светофорных объектов:

- на пересечении ул. Чаплина и ул. Рабочей.

В Тюмени отключат светофор на пересечении улиц Чаплина и Рабочей.

В Тюмени отключат светофор на пересечении улиц Чаплина и Рабочей.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- на пересечении ул. Рабочей и ул. Колхозной.

В Тюмени отключат светофор на пересечении улиц Рабочей и Колхозной.

В Тюмени отключат светофор на пересечении улиц Рабочей и Колхозной.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.