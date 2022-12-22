В Тюмени 22 декабря 2022 года отключат два светофора

В Тюмени 22 декабря отключат 2 светофора.
Фото: Предоставлено "КП"
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 22 декабря с 15.00 до 16.00 возможны отключения светофорных объектов:
- на пересечении ул. Чаплина и ул. Рабочей.
В Тюмени отключат светофор на пересечении улиц Чаплина и Рабочей.
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
- на пересечении ул. Рабочей и ул. Колхозной.
В Тюмени отключат светофор на пересечении улиц Рабочей и Колхозной.
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.