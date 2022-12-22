В Тюмени в ночь на 22 декабря 2022 года ударят 30-градусные морозы

В Тюменской области ударят 30-градусные морозы

В Тюменской области 22 декабря 2022 года резко похолодает. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, усиление мороза, температура ночью -23...-28 градусов, местами до -33 градусов, днем -21...-26 градусов, местами до -16.

Прогноз погоды на 22 декабря 2022 года. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 22 декабря (9 декабря по старому стилю) день Анны Тёмной. По приметам с этого начинаются самые суровые морозы и самые темные дни.

В этот день женщины отдыхали от домашних дел и молились Святой Анне. Из дома выходили только при острой необходимости, при этом люди старались избавиться от всего старого и строили планы на будущее. Считалось, что все желания, загаданные сегодня, обязательно сбудутся, поэтому женщины старались не упустить момент.

- Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и тёплому новогодью.