В Тюмени нашли молодого парня, который пропал неделю назад

В Тюмени нашли пропавшего парня. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени завершили поиски 21-летнего молодого человека, который ушёл из дома 14 декабря. Парня с приметными татуировками нашли через несколько часов после того, как в СМИ прошла информация о его поиске. Информацию подтвердили в поисковом отряде «Белая сова – Тюмень».

«Комсомольская правда» – Тюмень» не раз писала о том, что в регионе нередко пропадают дети. Находят не всех: за последние 25 лет бесследно исчезли 9 детей.

Некоторые случаи пропажи удивительно похожи между собой. После каждого исчезновения большую работу проводят сотрудники полиции и волонтёры. Тюменцы делятся в социальных сетях подробностями этих исчезновений и высказывают мнение, что в регионе действует маньяк. Официального подтверждения этой версии нет. Но случай с трагически пропавшей в июне 2021 года Настей Муравьевой стал катализатором для новых слухов среди горожан.

После трагедии с Настей Муравьевой председатель Следкома России Александр Бастрыкин призвал коллег тщательно расследовать все девять случаев бесследного исчезновения детей и подробно отчитаться по всем эпизодам.